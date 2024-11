Movieplayer.it - Demi Moore commenta le elezioni USA: "L'America è costruita sui puritani, fanatici religiosi e criminali"

Leggi tutto su Movieplayer.it

Il disappunto dell'attrice per l'esito, ormai quasi inequivocabile, dellepresidenzialine. In visita a Parigi per presentare la prima francese di The Substance e ricevere un tributo alla carriera alla Cinémathèque française,ha colleato l'horror di Coralie Fargeat ai temi che stanno emergendo dalle ultime notizie sulle presidenziali USA. Intervenuta sul palco dell'evento nella capitale francese, l'attrice ha usato appellativi molto forti per parlare dei suoi connazionali, rei di aver preso una decisione molto netta per quanto concerne i prossimi quattro anni negli Stati Uniti. USA vs corpo "L'su" ha esordito"E lo si può vedere in qualche modo anche .