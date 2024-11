Formiche.net - Dazi, tasse e Fed. L’atto secondo della trumpnomics

Gli economisti l’hanno sempre chiamata. Un appellativo che ha sempre messo di buon umore i mercati, per un motivo molto semplice. Una delle pietre angolaripolitica economica del 47esimo presidente degli Stati Uniti, è il taglio dellesui grandi patrimoni e sulle imprese. Questo, nella logica del mercato, vuol dire la possibilità di distribuire agli azionisti, che spesso e volentieri sono i risparmiatori, di dividendi più generosi. Dunque, più soldi nell’economia. D’altronde, nel programma di Trump, è ben chiara la volontà di ridurre ulteriormente l’aliquota fiscale societaria, portandola dal 21 al 15% per le aziende che producono negli Stati Uniti, in continuazione con le politichesua precedente amministrazione che includeva la legge fiscale del 2017, nota per aver introdotto tagli significativi alle imposte per le aziende e per i contribuenti più ricchi.