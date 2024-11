Quotidiano.net - Dai trattori ai droni. Guida satellitare e computer di bordo. L’agricoltura è hi-tech

I sistemi digitali e la robotica sono tecnologie che interessano in modo trasversale tutti i segmenti della meccanica agricola con mezzi sempre più sofisticati e innovativi. I, le mietitrebbiatrici, le macchine e le attrezzature per ogni tipo di lavorazione sono dotati di sistemi di precisione che prevedono l’impiego di tecnologie diper convogliare sulditutti i dati sulla morfologia dei terreni, sul livello di umidità delle varie parcelle di campo e sulla copertura vegetale. Il modo migliore per fornire indicazioni precise su quando e dove effettuare le lavorazioni, sulla velocità di avanzamento della macchina, sulla quantità di distribuzione dei fitofarmaci e dei fertilizzanti e sulla gestione dell’irrigazione. Le tecnologie elettroniche Isobus consentono di controllare i movimenti delle attrezzature portate o trainate dalle trattrici mentre sensori sofisticati analizzano operazioni come la semina, le lavorazioni del terreno e presiedono alla sicurezza degli operatori.