Oasport.it - Da Gniezno all’arena europea: l’MKS URBIS e la bellezza della Grande Polonia

Leggi tutto su Oasport.it

Nelle ultime settimane, squadra polacca di pallamano femminile, sta facendo parlare di sé per viasua partecipazione all’EHFn Cup – la terza competizione continentale per importanza. Il club rappresenta la città die l’intera regioneWielkopolska, anche nota come. Tra vittorie recenti e sfide future, tra cui quella contro le sicilianeHandball Erice, questa squadra incarna allala determinazione e la passione per lo sport tipica: una terra ricca di storia e di bellezze naturali tutte da scoprire. Quali sono le origini, gli obiettivi e i traguardi delè una delle squadre di pallamano femminile più promettenti. Grazie alla sua recente vittoria contro le greche dell’APE Panorama, nel secondo turno di qualificazione dell’EHFn Cup, le ragazze dihanno catturato l’attenzione internazionale, dimostrando di avere tutte le carte in regola per avanzare nella competizione e affrontare squadre dilivello.