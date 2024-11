Iltempo.it - Cnpr forum, concordato preventivo biennale: croce o delizia per le partite iva?

“Ritengo che lo strumento e la filosofia della riforma fiscale, che prevede un dialogocon il contribuente, abbia una sua logica e possa portare dei benefici all'intero sistema. Però, naturalmente, bisogna dare i tempi giusti per poter assimilare e trasmettere i concetti ai propri clienti e quindi agli stessi contribuenti, per poterli metabolizzare. La proroga rientra nella logica di un sistema che vorrebbe funzionare meglio. Mi auguro quindi che venga accolta”. Lo ha dichiarato Andrea De Bertoldi, parlamentare di maggioranza in Commissione Finanze alla Camera, nel corso delper le?” promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili presieduta da Luigi Pagliuca. L'altro aspetto - ha aggiunto De Bertoldi - è che forse si potrà intervenire meglio sulle cause, anche esimenti, nel caso di eventi eccezionali che sono previste ma che andrebbero meglio definite a tutela della buona fede del contribuente che prende un impegno con l'Amministrazione finanziaria.