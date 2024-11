Chi può fermare questa Atalanta? Lo Stoccarda si candida dopo aver sorpreso la Juventus

Leggi tutto su Sportface.it

Cinque vittorie consecutive in campionato, otto risultati utili, imbattuta e senza gol subiti in Champions: chi fermeràche sembraraggiunto la piena maturità? Difficile dirlo:la vittoria di Napoli, la sensazione è che Gasperini abbia trovato la quadra, lui che ha dovuto sostituire il centravanti rispetto alla scorsa stagione e sta inserendo altri nuovi volti, già in autunno ancora nemmeno non inoltrato. E la Dea sta facendo paura per continuità, capacità di andare in gol, di giocare un calcio sempre propositivo ed europeo. Da quel ko interno inaspettato di fine settembre col Como, la svolta: niente esperimenti, gioca chi è più in forma e gli altri spingono da sotto per emergere. Adesso, però, c’è un osso duro come loed è una partita da non perdere e se possibile da vincere.