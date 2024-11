Caterina Caselli e Giugiaro fra le vittime del caso fatto emergere da Montezemolo

Leggi tutto su Dayitalianews.com

“Un sofisticato sistema societario, creato ad hoc al fine di collocare in Italia, attraverso una folta rete di agenti, diverse tipologie di prodotti finanziari, come polizze assicurative sulla vita, strumenti finanziari derivati, servizi di investimento in un fondo lussemburghese, in assenza delle prescritte autorizzazioni per operare fuori sede, nei confronti di imprenditori del Nord Italia in possesso di ingenti patrimoni mobiliari”. E’ quel che si legge nelle carte dell’inchiesta della Procura di Milano su quel che avrebbe realizzato Daniele Migani. E’ il broker indagato dopo che Luca Cordero diha chiesto a lui e ad un altro broker un risarcimento da 50 milioni di euro, citandoli in giudizio a Londra. Il broker è colpito da un sequestro da 18 milioni di euro, eseguito dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf su ordinanza del gip Teresa De Pascale nell’inchiesta del pm Giovanni Polizzi.