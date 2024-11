Caso dossieraggio i legali di Gravina | In atto campagna ad orologeria con illazioni prive di fondamento

Leggi tutto su Sportface.it

“In relazione all’inchiesta che vede coinvolto il presidente della Figc, Gabriele, siamo costretti a intervenire denunciando ladi mistificazione, ad, condotta da alcuni media con ricostruzioni edie, in alcuni casi, apertamente false”. Lo scrivono gli avvocati Leo Mercurio e Fabio Viglione,del n.1 della federcalcio, in una nota in cui ribadiscono la posizione del loro assistito in riferimento all‘inchiesta sul. “In particolare – si legge – è falsa la notizia che smentisce ile il complotto ai danni del presidente, con la motivazione che l’indagine a suo carico sarebbe stata attivata dalla trasmissione degli atti alla procura di Roma da parte del Procuratore nazionale antimafia. L’inchiesta della procura di Perugia ha infatti accertato che ila danno del presidente ebbe luogo e fu falsamente giustificato da una inesistente richiesta della procura di Salerno alla Procura nazionale Antimafia”.