.com - Calcio / Prima Categoria 2024/2025, il racconto della 7^ giornata dei gironi B e C

Castelfrettese e Montemarciano restano in vetta al girone B, seguite dall’Olimpia Marzocca corsaro a Camerano. L’Osimo non va oltre il 2-2 contro l’Ostra e scivola al quarto posto.vittoria stagionale per il San Biagio, lo Staffolo resta ultimo. Risalgono Borghetto e Filottranese. Nel girone C, l’Argignano vince, la Passatempese perde VALLESINA, 6 novembre– È durato appena due partite il “triumvirato” in testa alla classifica del girone B di. Nella 7^di sabato scorso 2 novembre, infatti, Castelfrettese e Montemarciano si sono confermate in vetta, mentre l’Osimo 2011 ha dovuto temporaneamente abdicare, per via del 2-2 contro l’altra neo-promossa terribile, l’Ostra. I “senzatesta”, tra l’altro, passano dal primo al quarto posto perché vengono sorpassati da un’Olimpia Marzocca che ha messo la quinta, intesa come quinta vittoria consecutiva, con l’1-2 scaturito in “Zona Cesarini” in casaReal Cameranese.