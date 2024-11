Tpi.it - Cade nella doccia, tre settimane dopo muore per un’infezione: aveva 46 anni

A Favaro, in provincia di Venezia, un uomo di 46, Cristian Trentinaglia è morto in seguito a un banale incidente domestico al quale inizialmentedato poco peso. Il decesso è avvenuto nel mattino di lunedì 4 novembre all’ospedale dell’Angelo di Venezia. Circa venti giorni prima l’uomo era scivolato nel boxdi casa mentre si stava lavando. La caduta gliprovocato un forte dolore, ma il 46enne pensava di essersi solo incrinato una costola epreferito non richiedere alcuna cura medica. Con il passare dei giorni, tuttavia, il dolore non passava, facendosi anzi sempre più insistente: a quel punto l’uomo – incalzato anche dai propri famigliari – si è convinto ad andare al pronto soccorso. I medici hanno ritenuto fin da subito gravi le sue condizioni e lo hanno trasferito in terapia intensiva, scoprendograve causata dalla caduta.