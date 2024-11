.com - Bari, assalto a due furgoni portavalori con esplosioni di bombe

(Adnkronos) – Duesono stati assaltati e rapinati stamane sulla strada statale 96, nel tratto fra Mellitto e Altamura, in direzione di Altamura, in provincia di. Secondo la prima ricostruzione, i banditi hanno fatto esplodere dellee dopo aver prelevato il bottino hanno dato fuoco ai mezzi. Risultano illese le guardie giurate che erano a bordo. La strada è bloccata, mentre indagano i Carabinieri del posto. “Questa mattina abbiamo assistito all’ennesima tragedia mancata per poco, unairealizzato addirittura con l’esplosione di duementre gli equipaggi erano all’interno. Solo per una fortunata coincidenza le guardie giurate coinvolte non hanno perso la vita. È l’ennesimo segnale di un livello di criminalità violenta e disposta anche a far vittime pur di realizzare queste rapine”.