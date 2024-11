Movieplayer.it - Atomica Bionda 2: il regista David Leitch spiega i ritardi nella produzione del sequel

Leggi tutto su Movieplayer.it

ha diretto, action movie rivelatosi un vero successo ai box office,ndo irealizzazione del capitolo 2. Lo sviluppo di2,del film action con star Charlize Theron, è iniziato nel 2017. Da allora, tuttavia, non ci sono stati ulteriori aggiornamenti e ilha ora parlato dei motivi legati al posticipo del progetto. I problemi di2 Il filmmaker è coinvolto anche come produttore del primo capitolo della saga di John Wick e ha diretto, in grado di incassare oltre 100 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di soli 30 milioni. Netflix ha tuttavia ottenuto i diritti delnel 2020, .