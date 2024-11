Movieplayer.it - Amici Speciale, le anticipazioni di This is me: Piersilvio Berlusconi fa piangere Silvia Toffanin

Leggi tutto su Movieplayer.it

Prende forma il programma condotto dae Maria de Filippi che - salvo cambiamenti dell'ultimo minuto - dovrebbe arrivare in tv nel corso del mese di novembre su Canale 5. C'è moltissimo interesse attorno al programmais me. Annunciato in pompa magna durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, lo show di Canale 5 nasce con l'intento di celebrare i successi di, condotto da Maria de Filippi, e quelli di Verissimo, con. Secondo le primeriportate da Superguidatv, nel corso degli ultimi giorni si sono concluse le riprese della seconda parte della seconda puntata e quelle della terza. In studio, come riporta il portale di informazione, le riprese sono durante ben 5 ore. Al momento sulla data di trasmissione non c'è ancora ufficialità , ma i promo .