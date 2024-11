Unlimitednews.it - A Ecomondo il primo studio LCA sugli imballaggi industriali in legno

RIMINI (ITALPRESS) – Nell’ambito di, fiera internazionale dedicata alla sostenibilità, Assodi FederArredo porta al centro del dibattito uno dei temi più rilevanti per il settore degli: l’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA) dei prodotti.In particolare, durante il convegno “ine sughero tra tradizione e innovazione: dalla materia prima alla riciclabilità e compostabilità” è stato presentato lo “LCAine casse pieghevoli”, una ricerca pionieristica per il comparto.Condotto dall’Università di Firenze per conto di Asso, si tratta di uno strumento fondamentale per conoscere quali sono gli impatti generati da un singolo prodotto lungo l’intero ciclo di vita, e fornisce dati cruciali per comprendere gli ambiti in cui intervenire per migliorare le performance complessive lungo tutta la filiera.