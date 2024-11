Tvzap.it - 12enne precipita dal balcone, dubbi atroci dietro la tragedia

Una veraieri in provincia di Teramo, quando un bambino di 12 anni èto daldel quarto piano della palazzina in cui abita. Il ragazzino sta lottando tra la vita e la morte: è ricoverato in Rianimazione ed è stato intubato: ha riportato un politrauma nello schianto al suolo. Leggi anche: Malore a scuola, Francesco si accascia e muore a 16 anni davanti ai compagni Leggi anche: Gino scomparso a 28 anni: cosa hanno trovato i carabinieridalEdoardo, un bambino di 12 anni è finito in ospedale per le lesioni riportate dopo essere caduto dal, al quarto piano di un edificio. Il fatto è avvenuto in una palazzina di civile abitazione a Tortoreto Lido, nel Teramano, sul lungomare sud, nei pressi di piazza Caduti di Nassiriya, ieri martedì 5 novembre.