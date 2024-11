Ilgiorno.it - Via tre dipendenti su quattro. Nuovi orari, fuga dalla farmacia

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Il consiglio dellacomunale cambia glidel punto vendita di piazza Vittorio Emanuele per "accaparrare più clienti", ma tresusi dimettono. "Per il momento cerchiamo solo un direttore, per coprire i turni ci appoggeremo a un’associazione con partita iva, come già fatto dal 16 settembre. Poi, una volta sistemato il bilancio, valuteremo se assumere o rimanere con la sola dipendente rimasta" dice il presidente dellacomunale di Sant’Angelo, Gianbattista Scarioni. Da una parte i, probabilmente scontenti che, messi improvvisamente davanti alle novitàe e di gestione, hanno deciso di cambiare strada e dall’altra l’impegno del consiglio nel fronteggiare la situazione insolita. "Siamo in carica dal 12 luglio e il 30 giugno abbiamo avuto una semestrale con perdita di 40mila euro - spiega Scarioni –.