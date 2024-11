Sport.quotidiano.net - Veloce come il vento. Schiaratura è argento vivo

Risultato di grandissimo prestigio per Brayan, che a Civitanova Marche ha conquistato un fantastico secondo posto nei Campionato italiani assoluti di mezza maratona, per quanto riguarda la categoria juniores. L’atleta, in forza al Golden Club Rimini, è in decisa crescita e in questa occasione è stato battuto, a livello nazionale, solo da Abraham Asado (Pol. Centese), che ha chiuso in 1h8’00".ha completato la gara in 1h09’50“, poi Giovanni Scatizzi (Atl. Sestini Fiamme Verdi Arezzo) in 1h13’24“. A Brayan sono arrivati i complimenti di tutto il mondo dell’atletica, a partire dal presidente Fidal, Stefano Mei. "Complimenti a Brayan, all’allenatore e a tutti voi!" ha scritto il numero uno dell’atletica italiana commentando un post del Golden. Una grande gara. Una Soddisfazione immensa per tutto il Golden Club e ovviamente anche per il papà Gionni, deus ex machina dell’organizzazione riminese.