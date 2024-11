Oasport.it - Vela: Caterina Banti e Ruggero Tita eletti come “Team of the Year” per il 2024

sono statida World Sailing, la federazione mondiale dellail “of the” per il, al termine di una stagione incredibile che li ha visti riconfermare il titolo olimpico vinto tre anni fa a Tokyo. Il mare di Marsiglia, dove si sono tenute le competizioni velistiche di Parigi, è stato letteralmente dominato dai due azzurri nella classe del Nacra 17 misto, in una cavalcata – regata dopo regata – che ha visto la romana e il trentino arrivare in totale scioltezza alla fine del loro percorso. Un palmares incredibile il loro, fatto di 2 ori olimpici e 4 mondiali: record su record scritti, fra cui quello di essere la prima imbarcazione italiana a vincere la medaglia più pregiata in due rassegne a Cinque Cerchi consecutive.ora si potrà godere il ritiro dalladelle classi olimpiche, con lei stessa che non ha chiuso la porta a nuove e diverse avventure, mentre, impegnato con Luna Rossa nelle scorse settimane, avrà tutto il tempo per valutare il da farsi.