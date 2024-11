Ilfattoquotidiano.it - Valencia, sul clima i negazionisti parlano di ideologia ma ci sono i dati a ridicolizzarli

La disastrosa alluvione che ha colpitoe il suo entroterra nel pomeriggio-sera di martedì 29 ottobre è stata innescata da una serie di nubifragi autorigeneranti sviluppatisi all’interno della medesima depressione che nel precedente weekend aveva interessato il Nord-Ovest italiano con eventi alluvionali tra Savona e Genova, in Valle Bormida e in Toscana, e che, precedentemente ancora, aveva colpito l’Emilia-Romagna. Il Mediterraneo è più caldo del normale, l’Atlantico è più caldo del normale, l’atmosfera è più calda del normale. Dopo le piogge torna l’aria calda e si formano vortici isolati dalla corrente a getto, che in un’atmosfera così riscaldata scaricano tutto quello che riescono a scaricare al suolo. In Spagnacaduti ben 491,2 mm in otto ore, di cui 160 in un’ora e ci si azzarda a dire che l’Europa non è più un posto sicuro, ma una regione a rischio.