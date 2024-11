Un medico in famiglia Lino Banfi torna nella villa di Poggio Fiorito – Video

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – C’è chi lo incontra per strada e ancora lo chiama ‘Nonno Libero’. E infatti, è bastato una scatenare il caos tra i fan della serie di ‘Unin’.todi, la casa che ha accolto per tantissimi anni la celebreMartini. Si respira tanta nostalgia tra i fan della serie che per anni sono cresciuti al passo con le stagioni di ‘Unin’ insieme alla numerosaMartini, in cui ‘Nonno Libero’ era la figura portante. La sitcom non va più in onda dal 2016 e la malinconia si fa sentire anche perche ètodi: “Vediamo quanti di voi si ricordano di questo posto”, ha scritto a corredo delche ha mandato in visibilio tutti i fan della serie di Rai 1.