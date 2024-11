Ilrestodelcarlino.it - Un film su rom e sinti per non dimenticare

"Il momento più toccante è stato quando mi sono ritrovato con la troupe in un magazzino con 8mila scarpine di bambini. Un impatto traumatico che ha tolto il fiato e ci ha immerso in un doloroso silenzio". Così racconta Danilo Caracciolo, regista del docu-Memorijako drom (tracce di memoria), che descrive la tragedia del genocidio Rom econ una prospettiva unica, esplorando luoghi solitamente non accessibili all’interno dei campi di concentramento. Presentato ieri al Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, il docu-, prodotto da SMAiL, fa parte del progetto Tracer (Transformative Roma Art and Culture for European Remembrance), un’iniziativa biennale finanziata dal programma europeo Cerv, e mira a sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni sull’importanza della memoria condivisa di questa tragedia.