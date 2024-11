Quotidiano.net - Trump o Harris? Come voterebbero i politici italiani alle elezioni americane

L'atmosfera è cambiata dalla stagione della sovranità limitata. Anche per questo la politica italiana oggi intrattiene relazioni più sincere, ma non meno influenti, con quella americana. Per questo chi sederà nello studio ovale interessa eca maggioranza e opposizione, che hanno predilezioni tutt'altro che univoche al loro interno. Dato che nel centrodestra il vessillo diè brandito innanzitutto dal vicepremier Salvini, con la presidente Meloni e l'altro vice e ministro degli esteri Tajani affatto più prudenti, per non dire diffidenti. Mentre nel centrosinistra, schierato decisamente per, se il leader 5 Stelle Conte non simpatizza per il tycoon, perlomeno non lo osteggia, all'insegna dell'equidistanza.presidenziali Usa 2024: chi sono i Grandi elettori efunziona il sistema Storia di un’amicizia Quanto la politica italiana sia stata condizionata da quella americana si legge negli annali.