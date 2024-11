Quifinanza.it - Tommy Hilfiger Holiday 2024: magia natalizia con Damson Idris e Sofia Richie Grainge

La stagionesi arricchisce di fascino con la nuova campagnadel brand, che vede protagonisti due icone dello stile:, modella e neo-mamma dal gusto impeccabile, e l’attore britannico, conosciuto per il suo charme senza tempo. Con uno sfondo glamour che ritrae una serata tra icone culturali in un hotel accogliente di Los Angeles, questa campagna evoca l’eleganza e l’atmosfera unica delle feste, mostrando come la moda possa diventare un elemento essenziale per celebrare i momenti più memorabili dell’anno. Una serata di festa all’insegna dello stile La scena si apre su un party esclusivo, un ritrovo in cui lo stile e la raffinatezza americana firmatasi mescolano al glamour di Hollywood.attraversano la notte, incrociando sguardi e condividendo momenti in uno scenario che unisce moda e spettacolo, rappresentando alla perfezione l’energia delle festività natalizie.