Gqitalia.it - The Substance è già un cult gore e qui spieghiamo come il trucco prostetico ha contribuito al suo orrore

Leggi tutto su Gqitalia.it

SPOILER ALERT - Questo articolo contiene importanti dettagli sul finale di The, attualmente al cinema - Thedi Coralie Fargeat è un buon film sulla bellezza stereotipata, la paura di invecchiare el'industria dell'intrattenimento affronta entrambe, ma è nel suo lato body horror che eccelle. La storia segue una star dell'aerobica in tv (Elisabeth Sparkle, interpretata da Demi Moore) che, dopo aver raggiunto i 50 anni, assume un misterioso farmaco pur di rientrare negli standard di bellezza giovane e fresca richiesti da Hollywood. Il risultato è a dir poco macabro: dopo aver iniettato la sostanza in questione, spunta dalla sua schiena una seconda donna, più giovane, interpretata da Margaret Qualley. Per “spunta dalla sua schiena” si intende proprio che il suo corpo si apre in modo macabro lungo la spina dorsale, ma, tranquilli, nessun essere umano è stato maltrattato: per la scena in questione è stato squarciato un manichino di silicone.