Storia e memoria. La strage nazista a Sant’Anna

Giovedì alle 21.15 la sede dell’Associazione “Amici della Montagna” ospita la presentazione del libro “di Stazzema Unafascista e“ Storie, Testimonianze, Documenti e Riflessioni, Edizioni ETS, scritto da Mario Piccolino (foto) studioso di neuroscienze, docente per anni all’Università di Ferrara che da dieci anni si interessa alle storie dell’Alta Versilia. In questo questo volume, denso di storie, testimonianze e documenti in gran parte inediti, Marco Piccolino torna, dopo diversi anni, sulle vicende delladi St’Anna, di cui aveva in passato ricostruito con “scientifica” precisione alcuni dei momenti più cruciali, tra cui l’eccidio della piazza della chiesa, in cui fu stroncata, in modo particolarmente barbaro, la vita di circa centocinquanta persone, in maggior parte donne e bambini.