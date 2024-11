Sport.quotidiano.net - Stoccarda-Atalanta, Gasp: “Hanno battuto la Juve, un bel biglietto da visita”

Bergamo, 5 novembre 2024 – Domani sera l’cerca gloria europea a, nella quarta gara di Champions, seguita da 2000 tifosi in partenza da Bergamo, che gremiranno il settore ospiti della MHP Arena. Fischio d’inizio alle 21. Gara sulla carta non facile per i bergamaschi, perché due settimane fa i tedeschi(1-0) lantus all’Allianz Stadium, con rete siglata dall’ex nerazzurro El Bilal Toure’, e alla prima giornatavenduto cara la pelle al Bernabeu, cedendo solo per 1-0 al Real Madrid dopo una partita equilibrata. La Dea cercherà di volare sulle ali dell’entusiasmo delle strisce aperte di cinque vittorie consecutive in campionato e di otto risultati utili consecutivi da fine settembre. Nerazzurri a cinque punti dopo due pareggi casalinghi per 0-0 contro Arsenal e Celtic e il sonante 3-0 ottenuto un mese fa, sempre in Germania, in casa degli ucraini dello Shakthar.