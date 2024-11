Lettera43.it - Renato Serio morto a 78 anni: addio al compositore e collaboratore di Renato Zero

, arrangiatore e direttore d’orchestra, èall’età di 78dopo una lunga malattia. Nella sua carriera fu autore di sigle di programmi televisivi, tra i quali Ciao Darwin, ma anche della musica dell’inno di Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi. Collaborò con diversi cantautori italiani, daa Francesco De Gregori, e fu il direttore musicale delle edizioni 2005 e 2006 del Festival di Sanremo. Dal teatro al cinema fino alla televisione con Fantastico Negli70 si dedicò alla composizione e all’arrangiamento di colonne sonore per il cinema, collaborando anche con Armando Trovajoli (per 15) e Riz Ortolani, realizzando musiche per film come Una giornata particolare di Ettore Scola o Profumo di donna di Dino Risi. In campo teatrale scrisse gli arrangiamenti musicali per le commedie di maggior successo prodotte dal Teatro Sistina come Aggiungi un posto a tavola, Ma per fortuna c’è la musica, Accendiamo la lampada e Beati voi, tutte sotto la regia di Pietro Garinei.