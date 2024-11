Quotidiano.net - Quando sapremo i risultati delle elezioni Usa: a che ci saranno le prime proiezioni

Leggi tutto su Quotidiano.net

New York, 5 novembre 2024 – A che orachi avrà vinto leamericane? Per sapere in Italia chi sarà tra Donald Trump e Kamala Harris il prossimo presidente americano dovremo aspettare almeno il 6 novembre: i seggi in molti Stati chiudono oltre la nostra mezzanotte e anche se il conteggio nella stragrande maggiorana dei distretti è ormai automatico, nella miglioreipotesi servirà qualche ora prima di poter avere un risultato definitivo. Se, invece, la corsa sarà all’ultimo voto (come sembra dagli ultimi sondaggi) potrebbero volerci giorni o perfino mesi per conoscere chi entrerà nello Studio Ovale. Dove seguire leamericane 2024: gli orarimaratone tv e non solo I precedenti Quattro anni fa, lesi svolsero il 3 novembre. Ma solo il 7 novembre attorno alle 17 italiane Joe Biden venne ufficialmente indicato come il vincitoreUsa.