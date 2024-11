Terzotemponapoli.com - Podolski Inter: “Con l’Arsenal sfida al top”

Leggi tutto su Terzotemponapoli.com

: “Conal top” “I nerazzurri sono nell’elite europea”. L’ex attaccante dell’, Lukas, ha parlato a la Gazzetta dello Sport in vista dell’impegno di domani in Champions League controin qualità di doppio ex. Di seguito le sue parole. FIRMESTI PER L’ADESSO? – “Forse non accetterei. Nulla contro l’, sia chiaro, è un club di primo livello, ma trasferirsi durante la stagione non è una buona idea. Bisogna adattarsi a un nuovo campionato, a un nuovo Paese.” ARSENAL – “Il loro stile di gioco mi attrae.Arteta? Già all’epoca era “ossessionato”dal calcio. Parlava in continuazione di tattica,di schemi, di situazioni di gioco. Nello spogliatoio, a volte, volevamo rilassarci, ma per lui esisteva solo il calcio. Aveva già un puntodi vista speciale, diverso.