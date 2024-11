Tg24.sky.it - Piacenza, lutto cittadino per i funerali di Aurora. Avvocato chiede incidente probatorio

Leggi tutto su Tg24.sky.it

Si sono svolti questo pomeriggio in Duomo adiTila, morta lo scorso 25 ottobre cadendo dall’ottavo piano dell’edificio dove abitava, probabilmente spinta dall'ex fidanzato 15enne. Presenti tantissimi giovani, amici e compagni della 13enne per darle l'estremo saluto. Inizialmente l’ex fidanzato era stato indagato a piede libero: a far scattare la custodia cautelare sono state le dichiarazioni di un testimone chiave che avrebbe visto una parte dell’aggressione. Secondo la sua ricostruzione,avrebbe lottato aggrappandosi alla ringhiera per non cadere nel vuoto, ma il fidanzato l’avrebbe picchiata per farla cadere, condannandola alla morte. La 13enne era seguita dal Comune diperchè al padre era stata tolta la potestà genitoriale, a causa del suo comportamento violento, ed era stata affidata congiuntamente alla madre e ai Servizi sociali.