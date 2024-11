Cultweb.it - Perché il presidente americano non è eletto direttamente?

Tra poche ore conosceremo il nome del prossimo. Come vi abbiamo già spiegato, non si tratta di un’elezione diretta. Il lavoro grosso, per così dire, sarà svolto dai grandiri, delle figure politiche assegnate a ogni Stato, in numero proporzionale alla sua popolazione. Saranno loro, successivamente, a eleggere di fatto il nuovo capo della Casa Bianca. La scelta di non far votareilè stata voluta dai padri fondatori nella Costituzione siglata nel 1787. Si voleva evitare il voto di “pancia” mettendo, introducendo una figura mediana, ovvero il grandere. Per i Padri Costituenti, i cittadini non avrebbero avuto la sensibilità giusta per individuare la persona che avrebbe dovuto rappresentare la nazione. Così, sono stati individuati i grandiri.