Pagelle Bologna-Monaco 0-1 voti e tabellino Champions League 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ledi, con iai protagonisti e ildella sfida valida per la quarta giornata della. Arriva un’altra sconfitta per la squadra di Vincenzo Italiano, che disputa un’ottima partita, di altissima intensità , ma senza ancora una volta trovare il gol e anzi subendo la beffa targata da Kehrer all’86’. GLI HIGHLIGHTS(4-2-3-1): Skorupski 7.5; Posch 6, Beukema 5.5, Lucumì 6.5, Miranda 6.5 (46? st Odgaard sv); Freuler, Moro 6 (1? st Pobega 6); Iling-Junior 6.5 (23? st Orsolini 6), Fabbian 6.5 (36? st Ferguson sv), Ndoye 7; Castro 6.5 (23? st Dallinga 6). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Casale, Corazza, Lykogiannis, Urbanski. Allenatore: Italiano 6.5.(4-2-3-1): Majecki 6.5; Vanderson 6, Singo 6.