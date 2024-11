Giornalettismo.com - Musk voleva un Twitter “politicamente neutrale”, ma l’ha trasformato in un X partitico

Leggi tutto su Giornalettismo.com

C’era un tempo, poco più di due anni fa, in cui Elonraccontava al mondo la sua idea di social network. Erano le settimane precedenti all’acquisizione dell’aziendae nel suo postare compulsivo aveva pubblicato un tweet in cui metteva nero su bianco il suo piano per il futuro: rendere quella piattaforma completamente scevra dai condizionamenti politici. Anzi, renderla “”. Apolitica, ma solo in parte:un qualcosa in grado di rendere pan per focaccia sia all’ecosistema Democratico che a quello Repubblicano. Poi aveva anche detto – questo accadeva nei giorni precedenti alla scorsa primavera – di non voler finanziare nessuno dei candidati alle Presidenziali americane. A oggi, possiamo sicuramente dire che l’uomo più ricco del mondo non ha tra le sue qualità la coerenza.