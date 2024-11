Ilgiorno.it - Mortirolo - Cima Pantani: l’intitolazione procede grazie ai sindaci

L’iter burocraticospedito e a breve potremmo avere la dicitura. La salita dove il Pirata, morto tragicamente e prematuramente nel giorno di San Valentino di venti anni fa, si è messo in mostra scrivendo pagine leggendarie è pronta o, meglio, è quasi pronta a portare per sempre anche il suo nome. Uno dei promotori di questa iniziativa, cioè di intitolare ila Marco, è Lorenzo Tomasi, ex presidente del Golf Club Bormio e grande appassionato di ciclismo, che ha spinto e spinge tuttora su tutti i fronti affinché si possa giungere in breve a una conclusione positiva della questione. Il legame trae ilè tangibile: al tornante numero 11 della salita dal versante valtellinese c’è infatti da anni un monumento dedicato al Pirata e tutti gli appassionati di ciclismo quando passano ricordano le gesta di un campionissimo che ha infiammato le folle.