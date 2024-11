Sport.quotidiano.net - Momento difficile. Giandomenico: "Sangiustese, mancato solo il gol»

"Abbiamo disputato una buona gara ma non abbiamo fatto gol, a differenza degli avversari". Luigi, allenatore della, analizza la sconfitta interna con la K Sport Montecchio Gallo. "I miei giocatori – aggiunge – hanno creato le premesse per lasciare il segno, ma non ci siamo riusciti". La rete dei pesaresi porta la firma di Peroni. "In quel caso c’è stata una nostra lettura sbagliata, è una fase in cui paghiamo caro ogni piccolo errore". I rossoblù sono reduci da tre sconfitte di fila: Montegranaro, Urbania e K Sport Montecchio Gallo. "In questi casi – spiega– non c’è altra strada se non quella del lavoro, dobbiamo insistere partendo dal fatto che la squadra ogni volta ha sempre fornito buone prove". Sul piano del gioco lariceve diversi complimenti, ma i rossoblù da tre settimane stanno segnando il passo e c’è da trovare una soluzione per correggere alcune situazioni e tornare a muovere la classifica.