Ilfattoquotidiano.it - Minacce agli elettori di Harris, cancellazioni dalle liste, disabili discriminati: cosa accade negli Stati in cui il governo invia gli ispettori

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Rischi diarbitrariecontà, fino allerivolteautorità a chi espone nel proprio cortile cartelli con la scritta “Kamala”. In alcuni dei 27degli Usa in cui glifederali vigileranno sulla regolarità delle presidenziali, il Dipartimento di Giustizia ha avviato cause legali e messo sotto osservazione diverse contee nelle quali il diritto al voto non sembra essere garantito. Una è quella intentata contro lo Stato della Virginia, governata dal Partito democratico, in relazione a un ordine esecutivo firmato dal governatore il 7 agosto che obbliga gli uffici elettorali a effettuare “aggiornamenti giornalieri dell’elenco degli”. La pratica prevede il confronto dei nomi presenti nell’elenco con quelli delle persone che non hanno diritto al voto.