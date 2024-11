Meloni vede il vicepresidente del Csm Pinelli i membri togati chiedono un incontro | Momento delicato nei rapporti con la politica

Leggi tutto su Open.online

La visita deldel Consiglio superiore della magistratura Fabiocon la premier Giorgiadivide i consiglieri. Dopo l’irritazione del Quirinale trapelata nelle scorse ore, per un episodio irrituale soprattutto in uncosìper itra governo e magistratura, una parte deidel Csm ha sottoscritto un documento indirizzato proprio al. «Chiediamo di essere resi edotti, nel plenum di domani o nella sede meglio ritenuta, dei contenuti dell’a Palazzo Chigi, affinché il Consiglio possa avere contezza di un passaggio tanto rilevante istituzionalmente», si legge nella nota sottoscritta da 13 consiglieri. Sono quelli appartenenti ai gruppi di Area, Magistratura Democratica, Unicost, gli indipendenti Roberto Fontana e Andrea Mirenda, e 1 componente laico Roberto Romboli, in quota Pd.