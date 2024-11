Panorama.it - Manovre Nato, bombardieri americani torneranno in Europa

L’aviazione statunitense (Usaf) ha in programma di inviare una task force distrategici inper addestrarsi con gli alleati della. Secondo quanto comunicato dalla stessa Forza armata venerdì scorso, lo spiegamento inizierà nei prossimi giorni e durerà diverse settimane, anche se poco o nulla è stato diffuso riguardo al tipo e al numero di velivoli che comporranno la formazione, quando arriveranno ine dove saranno rischierati. Il motivo sarebbe quello di garantire la sicurezza operativa, tuttavia è evidente che si potrà trattare diB-1 Lancer, B-2 Spirit o B-52 Stratofortress. L’ufficio comunicazioni dell’Usafe (Usaf in Europe), si è limitato a specificare che l’operazione, pianificata da tempo, prevede campagne di addestreranno e svolgimento di missioni con gli alleati e i partner dell’Alleanza Atlantica, «dimostrando l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza e la stabilità globali, un impegno che rimane saldo nel garantire la prontezza e flessibilità strategica delle nostre forze mentre supportano la sicurezza regionale e le nostre partnership alleate nella regione».