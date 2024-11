Oasport.it - LIVE Lilla-Juventus 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: entrano in campo le due squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.58 L’arbitro dell’incontro sarà il bosniaco Irfan Peljto. Al VAR c’è l’olandese Dennis Hilger. 20.57 Risuona l’inno della Uefa. 20.56e Lille fanno il loro ingresso sul. 20.55 Le duesono nel corridoio che porta al terreno di gioco. 20.54 Nell’ultima uscita stagionale il Lille ha pareggiato 1-1 contro il Lione riscattando parzialmente la netta sconfitta per 2-0 subita dal Lens. 20.51 L’ultimo giocatore a lasciare ilal termine del riscaldamento è stato Dusan Vlahovic che ha preferito fare qualche tiro in più dalla media distanza. 20.49 Fino ad ora il Lille è stata la grande rivelazione di questa stagione. Dopo la sconfitta all’esordio contro lo Sporting Lisbona (2-0) i francesi hanno superato prima il Real Madrid (1-0) e poi in trasferta hanno battuto l’Atletico Madrid (3-1).