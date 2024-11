Movieplayer.it - La Talpa: Diletta Leotta e la scommessa di un ritorno dopo anni di assenza

Effetto nostalgia oppure suggestione televisiva? Tutto quello che possiamo aspettarci dal revival di programma cult. In prima serata su Canale5.16di, sta per tornare La. Terminato Temptation Island, il reality scalda i motori per il martedì di Canale 5:qualche rinvio, l'appuntamento è per stasera. Titolo completo: La-Who is the mole. I protagonisti erano già stati svelati lo scorso 22 ottobre da una patinatissima e ritoccatissima copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, oltre che da un'intervista dia Verissimo. È a lei infatti che è affidata la conduzione di questa quarta edizione dello show. La, come funziona il gioco Laè un reality in cui concorrenti e spettatori devono .