Ilrestodelcarlino.it - La querela del generale Vannacci. Colpo di scena: Bersani assolto. Per il giudice "il fatto non sussiste"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

È partita come richiesta di condanna e si è conclusa con un’assoluzione. Perché alle volte la differenza tra metafora e allegoria può essere notevole. E non solo a scuola: per l’onorevole Pier Luigi, in passato segretario del Pd, ha significato l’assoluzione appunto dall’accusa di avere diffamato dal palco della Festa dell’Unità di Ravenna ilRoberto. Un risultato per certi versi inaspettato visto che per una sua frase sulpronunciata il primo settembre 2023 davanti a centinaia di persone ma soprattutto trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del partito, la procura aveva chiesto un decreto penale di condanna a 450 euro di multa. Il reato: diffamazione aggravata dal mezzo, il web appunto. E invece no: il gip Corrado Schiaretti, a margine di una lunga disamina giuridico-grammaticale, ha"perché ilnon".