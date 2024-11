Ilrestodelcarlino.it - Guida Michelin, Arnaldo ‘incoronato’ stella più longeva d’Italia. “Il sapore della tradizione”

Reggio Emilia, 5 novembre 2024 – Nel tempio che fu di Luciano Pavarotti, a lui intitolato, si è tenuta la cerimonia ufficiale, che assegna le Stelle del 2025 a quelli che reputa i migliori ristoranti. Riconfermate le stelle (una ciascuno) per i tre ristoranti reggiani che da anni se ne fregiano:; il suo ’dirimpettaio’ di Rubiera, L’Osteria del Viandante e Ca’ Matilde di Rubbianino. Unaanche a due reggiani in ’trasferta’: al ristorante Inkiostro di Parma,famiglia Poli di Castelnovo Sotto e ad Alto, di Fiorano Modenese, che ha come general manager il reggiano Francesco Corradi. Ma a salire fra i primi sul palco del Teatro Pavarotti di Modena, è stato proprio Roberto BotteroClinica gastronomicadi Rubiera, con comprensibile grande emozione.