Romadailynews.it - “Festa dell’Olio e del Vino Novello” 08-09-10 / 15-16-17 Novembre 2024

Vignanello, incantevole borgo della Tuscia viterbese, si trasforma ogni autunno in un palcoscenico dedicato ai sapori autentici del territorio. Lae delè un evento che celebra l’eccellenza dei prodotti locali, unendo tradizione, gusto e convivialità. Per due weekend consecutivi a Vignanello, l’Associazione Turistica Pro Loco di Vignanello celebrerà l’olio e ilaccompagnandoli con visite guidate e percorsi del gusto e degustazioni guidate. Un’occasione per festeggiare la nuova stagione del, che in questo periodo dell’anno esprimono con particolare intensità la loro gioventù e freschezza. Profumi che si aggiungeranno ai tepori delle caldarroste appena sfornate dalle grandi teglie collocate nelle vie del borgo. Durante tutta la manizione esperte guide vi condurranno, attraverso i “percorsi del”, nell’affascinante mondo della produzione e trasformazione dei due prodotti più importanti nell’enogastronomia italiana.