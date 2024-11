Tuttivip.it - “Entra lui lunedì”. Altro colpo di scena al Grande Fratello: chissà le facce che faranno

Come previsto e anticipato, nella puntata di ieri delha fatto il suo ingresso Alfonso D’Apice, ex di Federica Petagna. Il giovane è ora ufficialmente un concorrente della casa. Per Federica, il suo arrivo non è stato una sorpresa, dato che si aspettava già una mossa simile o forse ne era già informata. Tuttavia, sembra che ci sia uningresso all’orizzonte: quello di Stefano Tediosi. Alfonso Signorini, conduttore del reality, ha così ricreato una dinamica amorosa che ricorda il triangolo di Temptation Island, su cui si è basata gran parte della scorsa edizione. Anche quest’anno, dunque, sembra che la formula sia la stessa, con relazioni complicate e nuovi ingressi che accendono la tensione. Dopo che Federica Petagna èta nella casa, una settimana fa, ora è toccato ad Alfonso.