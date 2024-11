Gaeta.it - Endless Love, un’aggressione feroce si consuma improvvisamente: cosa succederà

Facebook WhatsApp Twitter Nelle prossime puntate di “”, gli spettatori saranno testimoni di una serie di eventi drammatici. La storia si complica ulteriormente quando Nihan Sezin, interpretata dalla talentuosa Neslihan Atagül, scopre un video sconvolgente che cambierà per sempre il corso degli eventi. Il filmato, che mostra Zeynep Soydere soffocare Ozan con un cuscino in ospedale, getta Nihan in una spirale di rabbia e dolore. Nihan, una pittrice di talento, è devastata dalla scoperta che Zeynep, la sorella del suo amato Kemal, possa essere la responsabile della morte di suo fratello Ozan. Incapace di contenere la sua furia, Nihan si lancia incontro Zeynep, accusandola di essere un’assassina. La fuga di Zeynep e l’intervento di Emir Tuttavia, Zeynep riesce a sfuggire grazie all’aiuto di Tarik, trovando rifugio in un appartamento segreto.