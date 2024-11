Uominiedonnenews.it - Endless Love, Anticipazioni Puntate dall’11 al 15 Novembre 2024: Vildan Spara A Zeynep!

al 15viene ormai smascherata e rimane ferita, dopo uno scontro consconvolta per aver saputo che lei è un’assassina.rischia di perdere il bambino!prosegue e, nel corso delledal 2 al 6 dicembre, al centro dell’attenzione torneràche finirà per pagare per tutte le malefatte commesse. La ragazza finirà anche per rimanere ferita, mentre Hakan proverà a proteggerla. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Ayhan organizza una proposta di matrimonio per Leyla, facendo andare alcuni bambini a casa, vestiti in maniera tale da comporre la scritta “mi vuoi sposare?”. Dopo tutti gli avvenimenti, Leyla decide di accettare.