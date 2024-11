Gamberorosso.it - Elezioni Usa. Trema l'agroalimentare italiano per la guerra commerciale annunciata da Trump

Nella giornata più lunga per gli Stati Uniti – quella in cui sarà eletto il 47esimo presidente – l’Italia si interroga su cosa potrebbe cambiare, nel caso di vittoria di Donaldo di Kamala Harris, per l’Oltreoceano. Diciamo subito, che non è un momento facile per le esportazioni nel mercato a stelle e strisce, soprattutto per quelle di vino, ma questa è un’altra storia che, più che con la politica, ha a che fare con il cambiamento dei consumi. I dazi annunciati dasu tutti i prodotti Ue Quello che, invece, ha a che fare con la politica è l’imposizione di dazi che ha accompagnato il primo quadriennio dialla Casa Bianca e che potrebbero tornare, anche sotto altre forme. «L’Europa dovrà pagare un prezzo molto più grande», ha detto il candidato repubblicano, in uno degli ultimi comizi in Pennsylviana, dove ha annunciato il cosiddetto "reciprocal trade act", per imporre tariffe di almeno il 10% su tutti i prodotti importati negli Stati Uniti.