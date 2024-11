Lettera43.it - Elezioni Usa, per i bookies Trump è in vantaggio

Mentre i sondaggi continuano a presentare un serrato testa a testa fra Donalde Kamala Harris, secondo i bookmakers leUsa hanno un chiaro favorito. Stando al mercato delle scommesse, il tycoon ha in media più del 50 per cento di chance di tornare alla Casa Bianca, sebbene il gap si stia assottigliando. Come riporta il Guardian, citando app come Polymarket e Kalshi, fra le più scaricate oltreoceano, il candidato repubblicano è sceso dal 67 al 58 per cento nel primo caso e dal 65 al 53 nel secondo. PredictIt invece, per la prima volta, ha dato inHarris di due punti citando il sondaggio che la vedrebbe avanti in Iowa, finora fortino Gop. Sebbene in passato gli scommettitori abbiano azzeccato con le previsioni, non mancano errori clamorosi: nel 2016, per iHillary Clinton aveva oltre l’80 per cento di possibilità di battere