Tpi.it - Elezioni americane 2024, dove vedere in tv e in streaming gli speciali sulle presidenziali Usa

Leggi tutto su Tpi.it

in tv e ingliUsa, a che ora, canali, orario, durata Oggi, 5 novembre, l’America va al voto per eleggere il nuovo presidente Usa. Nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre scopriremo chi sarà il nuovo inquilino della Casa Bianca tra Donald Trump e Kamala Harris. L’Italia seguirà con grande attenzione leUsacon diversiin tv, visto l’importanza che riveste l’elezione del nuovo presidente americano nello scacchiere americano. Eccoglidei tg e le maratone per le. In tv Grande copertura da parte delle reti Rai. Dalle ore 23.40 del 5 novembre, ci sarà un’edizione speciale di Porta a porta, in collaborazione con il Tg1, che si concluderà alle 6.