Cityrumors.it - Dramma in campo, un morto e quattro feriti: cosa è successo [VIDEO]

Leggi tutto su Cityrumors.it

Attimi di terrore indurante una partita. Un calciatore ha perso la vita mentre altrisono rimastiUna partita di calcio si è trasformata ancora una volta in tragedia. Questa volta, però, la colpa non è di una lite oppure di un malore, ma di un fulmine. Un maltempo improvviso si è abbattuto sul terreno di gioco e per i giocatori e i tifosi il tutto si è trasformato in un vero e proprio incubo. Un fulmine ha colpito unda calcio (screenshotX) – cityrumors.itIl bilancio è di un, ma poteva essere sicuramente molto più alto. Il fulmine, infatti, ha colpito ilmentre il match era in corso e per un calciatore non c’è stato niente da fare. Aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio quantoe capire se le regole di sicurezza sono state rispettate oppure no.